"Преждевременная инициатива": депутат Госдумы предлагает областной структуре управлять екатеринбургским ЦПКиО

в этот день
06.02.18
18:34
В Екб.20:34
"Крик души не услышан". Суд вынес приговор по гибели юных спортсменов в ДТП
Многодетные семьи потребовали для себя особый статус
Владелец уральских заводов Абрамович просит вид на жительство в Швейцарии
Главное
"Некоторым учителям было известно, что готовятся нападения на школы"

Тема дня
"Падение фондовых рынков может стать началом новой волны финансового кризиса" Вчерашнее падение индексов американских фондовых бирж стало рекордным с 2011 г. Снижение продемонстрировали также и азиатские биржи, в частности, японский Topix. Доктор экономических наук, профессор МГИМО Валентин Катасонов в беседе с Накануне.RU рассказал, что нынешний обвал может быть спровоцирован не только экономическими, но и политическими причинами.
06.02.2018
экономика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

"Они стоят среди нас, будто сейчас готовые в бой…" Номинация Накануне.RU в поэтическом конкурсе После того, как в Бундестаге ямальский школьник Коля назвал немецких оккупантов времен Великой Отечественной войны невинными жертвами, в нашей стране заговорили не только об образовании, но и об истории, памяти и культуре в целом. Однако тот подросток оказался одним из немногих – как показал конкурс "Горю поэзии огнем", подрастающее поколение в большинстве своем чтит подвиги предков и современников.
06.02.2018
от издателя  |  комментариев: 1


Крик души так и не услышан Сегодня в Ханты-Мансийске огласили приговор по резонасному делу о ДТП 4 декабря 2016 года. Страшная трагедия произошла на трассе Ханты-Мансийск-Тюмень. Тогда погибли 12 человек, в том числе, 10 детей. 16 человек получили тяжелые травмы. Некоторые до сих пор проходят сложную реабилитацию. Та авария прогремела на всю страну, однако следствие и суд так и не дали ответов на многие возникшие вопросы.
06.02.2018
общество ;  | комментариев: 1
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
В Госдуме предложили не сажать коррупционеров для экономии бюджетных денег
Погибшего в Сирии летчика могут представить к "Герою России"
В Сирии сбит, предположительно, Су-25
Грудинин пообещал "устроить свой Сталинград" 18 марта
В "кремлевском докладе" США - 210 имен. Список "неугодных" приближенных Путина
Отомстили. По местности, где погиб летчик сбитого Су-25, нанесли сокрушительный удар
Исследователи тайны группы Дятлова ищут второе уголовное дело о трагедии
КПРФ: У Грудинина и его семьи нет дома в Испании
Голосование
Кто или что больше всего пострадает от "кремлевского доклада" США?

Олигархи и чиновники РФ

Трамп и администрация США

Народ России

Российско-американские отношения

Никто, это не имеет никакого значения

Ничего не слышал про доклад


Результаты 392

"Преждевременная инициатива": депутат Госдумы предлагает областной структуре управлять екатеринбургским ЦПКиО
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

ледовый каток, ЦПКиО, Екатеринбург (2017) | Фото: ekb-room.ru

Депутат Госдумы Андрей Альшевских высказал предложение, чтобы ЦПКиО имени Маяковского управляла областная структура, а не городская. "В данный момент Евгений Владимирович (Куйвашев, губернатор региона, - прим.) называет инициативу преждевременной", - пишет на своей станице в социальной сети депутат.
Читайте также:

В письме, которое пришло Альшевских, губернатор сообщает, что вопрос создания альтернативной организации требует детальной проработки. В настоящее время территория парка закреплена за МБУК "Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха им. В. В. Маяковского" согласно акту о предоставлении в бессрочное пользование земельного участка на основе решения Испонительного комитета Свердловского городского совета депутатов.

По словам Евгений Куйвашева, администрация Екатеринбурга осуществляет финансирование для развития парка.

"Учитывая изложенное, создание организации с участие Свердловской области с целью управления территорией Парка до момента прекращения права постоянного бессрочного пользования Учреждения представляется преждевременным", - сообщается в письме.

Напомним, в октябре прошлого года в Екатеринбурге собирали подписи за отставку директора ЦПКиО. Ранее к руководству парка возникали вопросы у прокуратуры.

Другие новости по темам: Андрей Альшевских, ЦПКиО, парк, Евгений Куйвашев
06.02.2018 16:22 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
18:22 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 26.12.2017 09:33 Мск
Директор ЦПКиО появился в Facebook и уже успел "включиться" в беседу с коллегами по гордуме

Ранее 21.12.2017 07:50 Мск
Депутат Госдумы в ситуации с ЦПКиО и статусом земли призвал губернатора "показать МУПу на выход": "Нет "за душой" администрации успешных проектов"

Ранее 20.12.2017 14:40 Мск
"Некритично, но несколько корявенько": депутаты собрались обсудить будущее ЦПКиО Екатеринбурга и ничего не решили

Ранее 18.12.2017 14:20 Мск
"Сегодняшнее состояние парка Маяковского - производная денег", - Чернецкий о ЦПКиО

Ранее 15.12.2017 08:05 Мск
Директор екатеринбургского ЦПКиО побывал на приёме у Путина

Ранее 24.11.2017 07:57 Мск
Мэрия Екатеринбурга планирует обновить аттракционы в ЦПКиО к 2020 году

Ранее 23.11.2017 15:57 Мск
Депутат гордумы Екатеринбурга просит Евгения Куйвашева решить "наболевший вопрос" с ЦПКиО

Ранее 14.11.2017 10:03 Мск
ЦПКиО Екатеринбурга обсудили в Заксобрании: "Парк в удручающем состоянии..."

Ранее 03.11.2017 12:08 Мск
"Я что могу посоветовать – не ходите в парк", – директор екатеринбургского ЦПКиО

Ранее 27.10.2017 08:20 Мск
"Лезет не в своё дело" и "будет об этом жалеть": автору петиции за отставку директора ЦПКиО поступают угрозы

Ранее 26.10.2017 14:35 Мск
В Екатеринбурге начали сбор подписей за отставку директора ЦПКиО

Ранее 16.10.2017 15:59 Мск
Администрация ЦПКиО "отменила" запрет на фото- и видеосъемку

Ранее 16.10.2017 13:49 Мск
Родители связали запрет на фотографирование в ЦПКиО Екатеринбурга со "страшными фигурами"

Ранее 16.10.2017 08:55 Мск
Прокуратура выясняет, почему в ЦПКиО Екатеринбурга посетителям запретили снимать фото и видео








Добавить комментарий:

"Преждевременная инициатива": депутат Госдумы предлагает областной структуре управлять екатеринбургским ЦПКиО
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+