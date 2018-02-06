"Преждевременная инициатива": депутат Госдумы предлагает областной структуре управлять екатеринбургским ЦПКиО

Депутат Госдумы Андрей Альшевских высказал предложение, чтобы ЦПКиО имени Маяковского управляла областная структура, а не городская. "В данный момент Евгений Владимирович (Куйвашев, губернатор региона, - прим.) называет инициативу преждевременной", - пишет на своей станице в социальной сети депутат.

В письме, которое пришло Альшевских, губернатор сообщает, что вопрос создания альтернативной организации требует детальной проработки. В настоящее время территория парка закреплена за МБУК "Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха им. В. В. Маяковского" согласно акту о предоставлении в бессрочное пользование земельного участка на основе решения Испонительного комитета Свердловского городского совета депутатов.

По словам Евгений Куйвашева, администрация Екатеринбурга осуществляет финансирование для развития парка.

"Учитывая изложенное, создание организации с участие Свердловской области с целью управления территорией Парка до момента прекращения права постоянного бессрочного пользования Учреждения представляется преждевременным", - сообщается в письме.

Напомним, в октябре прошлого года в Екатеринбурге собирали подписи за отставку директора ЦПКиО. Ранее к руководству парка возникали вопросы у прокуратуры.