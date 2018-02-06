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от издателя  |  комментариев: 1


Крик души так и не услышан Сегодня в Ханты-Мансийске огласили приговор по резонасному делу о ДТП 4 декабря 2016 года. Страшная трагедия произошла на трассе Ханты-Мансийск-Тюмень. Тогда погибли 12 человек, в том числе, 10 детей. 16 человек получили тяжелые травмы. Некоторые до сих пор проходят сложную реабилитацию. Та авария прогремела на всю страну, однако следствие и суд так и не дали ответов на многие возникшие вопросы.
06.02.2018
общество ;  | комментариев: 1
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В Челябинске восемь перевозчиков не имели право повышать стоимость проезда в маршрутках
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Екатеринбург, транспорт, общественный транспорт, трамвай, маршрутка (2017) | Фото: Накануне.RU

Администрация Челябинска не исполнила предупреждение УФАС о проведении конкурентных процедур на нерегулируемых маршрутах. Теперь антимонопольный орган готовит материалы к возбуждению дела. Об этом на пресс-конференции сообщила руководитель антимонопольного органа Анна Козлова, передает корреспондент Накануне.RU.
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УФАС заподозрило сговор перевозчиков из-за повышения стоимости проезда в маршрутках Челябинска. В ноябре цена за проезд повысилась с 23 до 25 рублей. Однако восемь перевозчиков не имели право повышать тариф, поскольку у них отсутствуют свидетельство и карта.

В настоящий момент проводится исследование рынка перевозок. УФАС запрашивает информацию. Однако информация, полученная из администрации города, оказалась "противоречивой и не всегда достоверной".

"Это говорит о том, что в Челябинске не все сделано для того, чтобы создать действительно конкурентный, нормально работающий рынок перевозок на внутримуниципальных маршрутах", - говорит Анна Козлова.

Так, вместо одного реестра регулируемых и нерегулируемых маршрутов, в Челябинске их два. При этом под одним и тем же номером может быть, как регулируемый, так и нерегулируемый маршрут.

В связи с этим антимонопольный орган обратился в прокуратуру области.

Кроме того, в настоящий момент не проведены конкурсные процедуры по регулируемым и нерегулируемым маршрутам для определения перевозчиков.

"По регулируемым маршрутам должны были быть проведены соответствующие конкурсы. Однако проведены они не были, а выданы карты временного обслуживания городскому общественному транспорту. И они осуществляют перевозки нелегитимно. Поэтому антимонопольный орган сейчас готовит предупреждение администрации города для того, чтобы они провели конкурентные процедуры по регулируемым маршрутам", - сообщила она.

По некоторым нерегулируемым маршрутам также не были проведены конкурсные процедуры. Мэрии в прошлом году уже выдавалось предупреждение УФАС, однако оно не было исполнено. И теперь УФАС готовит материалы к возбуждению дела в отношении администрации города, чтобы обязать провести конкурентные процедуры по выбору перевозчиков.

"Иначе этим перевозчикам создаются преимущественные условия, а это является нарушением антимонопольного законодательства", - отмечает руководитель УФАС.

Получается, что пока перевозчики работают незаконно на нерегулируемых маршрутах, а значит не могут устанавливать свою цену. "По многим маршрутам у нас осуществляется перевозка нелегитимно, и неизвестно, как и почему установлены соответствующие цены. Сейчас это является предметом рассмотрения антимонопольного органа", - говорит она.

При этом в антимонопольном органе не оспаривают тариф в 25 рублей в маршрутных такси. Он соответствует тарифам и в других регионах страны, так по 25 рублей за проезд платят жители Омска и Тюмени.

"Неправильная организация маршрутов не дает легитимно работать этому рынку. Нужно эту работу ускорить, тогда не будет предпосылок к необоснованному и незаконному повышению цены. И если будут регулируемые маршруты, они будут сдерживать нерегулируемые", считает Анна Козлова.

Добавим, что за неисполнение предупреждение УФАС должностному лицу мэрии грозит штраф в размере до 50 тыс. рублей.

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06.02.2018 15:43 Мск | Челябинск | информационная служба Накануне.RU
17:43 Екб


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В Челябинске восемь перевозчиков не имели право повышать стоимость проезда в маршрутках
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