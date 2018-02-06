В Челябинске восемь перевозчиков не имели право повышать стоимость проезда в маршрутках

Администрация Челябинска не исполнила предупреждение УФАС о проведении конкурентных процедур на нерегулируемых маршрутах. Теперь антимонопольный орган готовит материалы к возбуждению дела. Об этом на пресс-конференции сообщила руководитель антимонопольного органа Анна Козлова, передает корреспондент Накануне.RU.

УФАС заподозрило сговор перевозчиков из-за повышения стоимости проезда в маршрутках Челябинска. В ноябре цена за проезд повысилась с 23 до 25 рублей. Однако восемь перевозчиков не имели право повышать тариф, поскольку у них отсутствуют свидетельство и карта.

В настоящий момент проводится исследование рынка перевозок. УФАС запрашивает информацию. Однако информация, полученная из администрации города, оказалась "противоречивой и не всегда достоверной".

"Это говорит о том, что в Челябинске не все сделано для того, чтобы создать действительно конкурентный, нормально работающий рынок перевозок на внутримуниципальных маршрутах", - говорит Анна Козлова.

Так, вместо одного реестра регулируемых и нерегулируемых маршрутов, в Челябинске их два. При этом под одним и тем же номером может быть, как регулируемый, так и нерегулируемый маршрут.

В связи с этим антимонопольный орган обратился в прокуратуру области.

Кроме того, в настоящий момент не проведены конкурсные процедуры по регулируемым и нерегулируемым маршрутам для определения перевозчиков.

"По регулируемым маршрутам должны были быть проведены соответствующие конкурсы. Однако проведены они не были, а выданы карты временного обслуживания городскому общественному транспорту. И они осуществляют перевозки нелегитимно. Поэтому антимонопольный орган сейчас готовит предупреждение администрации города для того, чтобы они провели конкурентные процедуры по регулируемым маршрутам", - сообщила она.

По некоторым нерегулируемым маршрутам также не были проведены конкурсные процедуры. Мэрии в прошлом году уже выдавалось предупреждение УФАС, однако оно не было исполнено. И теперь УФАС готовит материалы к возбуждению дела в отношении администрации города, чтобы обязать провести конкурентные процедуры по выбору перевозчиков.

"Иначе этим перевозчикам создаются преимущественные условия, а это является нарушением антимонопольного законодательства", - отмечает руководитель УФАС.

Получается, что пока перевозчики работают незаконно на нерегулируемых маршрутах, а значит не могут устанавливать свою цену. "По многим маршрутам у нас осуществляется перевозка нелегитимно, и неизвестно, как и почему установлены соответствующие цены. Сейчас это является предметом рассмотрения антимонопольного органа", - говорит она.

При этом в антимонопольном органе не оспаривают тариф в 25 рублей в маршрутных такси. Он соответствует тарифам и в других регионах страны, так по 25 рублей за проезд платят жители Омска и Тюмени.

"Неправильная организация маршрутов не дает легитимно работать этому рынку. Нужно эту работу ускорить, тогда не будет предпосылок к необоснованному и незаконному повышению цены. И если будут регулируемые маршруты, они будут сдерживать нерегулируемые", считает Анна Козлова.

Добавим, что за неисполнение предупреждение УФАС должностному лицу мэрии грозит штраф в размере до 50 тыс. рублей.