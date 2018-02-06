Исследование: Ситуация с качеством дошкольного образования далека от положительной

Ситуация с качеством дошкольного образования в российских регионах далека от положительной, общие оценки по ряду направлений весьма низкие. Такие выводы содержатся в исследовании, представленном Минобрнауки РФ и Институтом изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования при поддержке проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня".

"Учитывая общий объем региональной выборки и итоговую оценку качества, можно утверждать, что самые лучшие были получены такими регионами как Санкт-Петербург, Ленинградская область, Ставропольский край, а также Красноярский край", - говорится в результатах исследования.

При этом отмечается, что большинство детских садов в регионах, участвующих в выборке, получили оценку "удовлетворительно".

"Среди тех регионов, детские сады которых не показали стопроцентные результаты, наиболее высокие показатели у Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 98,7% и 98,4% дошкольных образовательных организаций которых получили оценку "удовлетворительно". Высокие показатели у Красноярского края, в котором 98,5% детских садов получили данную оценку, а также у Ставропольского края, в котором 97,3% участвующих в исследовании детских садов были оценены аналогичной оценкой", - отмечается в тексте исследования.

Из выборки Пермского края 94,4% детских садов получили "удовлетворительную" оценку качества, а Ямало-Ненецкого автономного округа – 93,9% детских садов. В Московской области 93% детских садов имеют такую оценку. В выборке Челябинской области, согласно результатам исследования, 85,9% дошкольных учреждений находятся в удовлетворительном состоянии, а в выборке Свердловской области доля детских садов с данной оценкой составила 84,7%.

Всего в исследовании приняли участие около 9 тыс. дошкольных учреждений из 57 регионов РФ.

В докладе также приводятся данные опроса по разным показателям, влияющим на качество дошкольного образования в стране. Неутешительны результаты анализа показателя "количество штатных педагогов-психологов" в детских садах. Так, лишь 49,2% имеют в штате педагога-психолога, что в среднем составляет 0,69 специалиста на один детский сад.

Исследование также выявило наличие проблем с кадровыми условиями в детских садах. Так, 99,8% дошкольных учреждений, участвовавших в опросе, получили по направлению "кадровые условия" оценку "неудовлетворительно". Лишь 0,2% дошкольных соответствуют оценке "удовлетворительно. "Только один детский сад из Московской области (МБДОУ "Детский сад №37") близко приблизился к нижней границе значения оценки "хорошо", показав лучший результат среди всех остальных садов с итоговым значением в 47,2%", - говорится в докладе.

Количество педагогов со стажем работы до 5 лет – всего 28,3 тыс. специалистов на почти 9 тыс. детских садов, что составляет в среднем 3,2 педагога на каждый детский сад. Как отмечают авторы исследования, такое значение – минимальное за все время проведения анализа ситуации. Однако число педагогов с высшим образованием довольное высокое – в среднем 9,5 педагогов на один детский сад.

В разряд "позитивных" результатов попал показатель "наличие медицинских сестер" — в 75% детских садов имеются медицинские сестры.