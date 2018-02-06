Пермские ученики атаковали инстаграм губернатора: просят закрыть школы на карантин

Школьники Перми просят губернатора Пермского края Максима Решетникова закрыть их школы и Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ) на карантин. Свои просьбы дети отправили на официальный аккаунт губернатора в социальной сети Instagram, передает корреспондент Накануне.RU.

Некоторые дети используют неформальное обращение к главе региона.

"Дядя Максим, закройте нас на карантин!!! Умоляю!", "Дядя Максим, закройте нас на карантин, пожалуйста!", "Добрый день, Максим Геннадьевич! У нас болеют больше 20% учащихся, но почему-то на карантин мы не выходим. Когда школы официально закроют на карантин?", "Максим Геннадьевич, здравствуйте. У нас болеют 28% учащихся, но на карантин мы не выходим. Скажите, когда школы закроют?", "Максим Геннадьевич,закройте школы на карантин... невозможно, уже 30% в параллели болеют!", "Закройте ПГНИУ на карантин, пожалуйста, у нас даже преподаватели болеют", - пишут учащиеся в комментариях под постами губернатора.

К комментариям подключалась министр образования Раиса Кассина. Она попросила уточнить, о каких школах идет речь. Пользователи указали, что много заболевших в школе №28.

"По нашим данным, в №28 школе закрыто на карантин четыре класса. Решение о приостановлении учебного процесса принимается директором, при отсутствии в классе более 20% детей, заболевших ОРВИ, гриппом", - сообщила министр.

Как сообщало ранее Накануне.RU, с 5 февраля приостановлен учебный процесс в школах и колледжах, организациях дополнительного образования Чернушинского, Еловского, Уинского, Осинского, Октябрьского, Лысьвенского района.