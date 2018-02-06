Тайсон в ходе своего визита в Екатеринбург проведет открытую тренировку для всех желающих

Легендарный боксер, бывший абсолютный чемпион мира Майк Тайсон, который совсем скоро посетит Екатеринбург, проведет открытую тренировку для всех желающих. Об этом Накануне.RU сообщили в промоутерской компании RCC Boxing Promotions.

Открытая тренировка Тайсона в уральской столице запланирована на 25 февраля. Как отметили в компании, место ее проведения в данный момент уточняется.

Добавим, за день до этого, 24 февраля, Майк Тайсон в качестве почетного гостя посетит поединок уральского бойца ММА Ивана Штыркова на турнире "Бои в клетке 2" в Челябинске. Там также пройдет открытая тренировка легенды мирового бокса.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в Екатеринбурге Тайсон посетит турнир по смешанным единоборствам Russian Cagefighting Championship.