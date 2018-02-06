Экипаж вертолёта "Апач", разбившегося в Японии, погиб

Стал известен тип вертолёта, упавшего вчера на городскую застройку в префектуре Сага на юго-западе Японии. Сообщается, что разбился AH 64 "Апач", оба члена экипажа погибли. На месте падения вертолёта возник сильный пожар, но школьники и жители домов, находившихся поблизости, не пострадали.

Сначала высказывались предположения о том, что густой дым на месте катастрофы был следствием не взрыва упавшего вертолёта, а пожаром в близлежащих домах. Однако обломки бронированной кабины разлетелись на несколько десятков метров. Это наглядно свидетельствует о том, что упавший "Апач" всё же взорвался.

Чрезвычайные случаи с вертолётами в густонаселённой Японии – явление нередкое. Внештатные ситуации происходят не только с машинами Сил Самообороны Японии, но и с вертолётами ВВС США, которые дислоцируются на Окинаве. Однако впервые крушение вертолёта "Апач" привело к гибели экипажа.