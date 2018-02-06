Китайцы завладели крупнейшим лесоперерабатывающим предприятием в Приангарье

Гонконгская компания "Грейт Гейнинг Лимитед" вошла в состав учредителей крупного лесоперерабатывающего предприятия Иркутской области – "Транссибирская лесная компания". Китайский инвестор с начала 2018 года стал владельцем самой большой доли в иркутском предприятии – 52,61%.

Согласно выписке ЕГРЮЛ, доля, оцениваемая в 1,2 млрд руб., отошла китайскому инвестору 29 декабря 2017 года. Ранее единственным учредителем компании с уставным капиталом в 2,3 млрд руб. был холдинг "Алгорель Корпорейшн", зарегистрированный на Виргинских островах. Сейчас доля 6-летней островной компании в иркутском предприятии достигает только 47,39 %, пишет "Федералпресс".

"Транссибирская лесная компания" — крупнейшая лесоперерабатывающая компания в Иркутской области. Внесена приказом Министерства промышленности и энергетики РФ в перечень приоритетных национальных инвестиционных проектов в области освоения лесов. Строительство лесопильно-деревообрабатывающего комплекса было начато в 2008 г. Мощность завода по объему переработки сырья составляет 1 млн м3 в год, выпуск пиломатериалов до 500 тыс. м3 в год.