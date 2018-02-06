В Зауралье в интернете транслировали операцию по новой методике

6 февраля курганский Клинико-диагностический центр гастроэнтерологии провел опытную операцию на животном в прямом эфире в Facebook, об этом Накануне.RU сообщили в учреждении.

Специалисты центра продемонстрировали коллегам со всего мира свой опыт проведения 3D-лапароскопии на животном.

Новый метод в операции на внутренних органах активно используется врачами центра и они готовы делиться накопленным опытом. Собаку, страдающую хроническим заворотком желудка, оперировал заведующий экспериментальной лабораторией центра гастроэнтерологии Александр Чернов. Все действия сопровождались комментированием на английском языке.

Специалисты отмечают, что способы хирургического вмешательства и органы животного схожи с человеческими, поэтому интернет-трансляция с пошаговыми комментариями врачей позволит получить опыт и тем, кто готовится проводить подобные операции на человеке. Переход к таким операциям станет следующим шагом и для зауральских врачей, убеждены сотрудники Клинико-диагностического центра гастроэнтерологии.