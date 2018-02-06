На амнистию капитала отведут еще год. Эксперты сулят новый "провал"

7 февраля Госдума в первом чтении рассмотрит пакет законопроектов, принятие которых позволит продлить срок амнистии капитала, передает корреспондент Накануне.RU.

Под термином "амнистия капитала" подразумевается легализация активов (движимое и недвижимое имущество, ценные бумаги, вещи и т. д.) граждан, с которых ранее не были уплачены налоги.

В России такая легализация проводилась в период с 1 июля 2015 по 30 июня 2016 года в соответствии с федеральным законом "О добровольном декларировании…" Тогда физическим лицам предоставлялась возможность добровольно задекларировать свое имущество, активы (в том числе оформленные на номинальных владельцев), а также зарубежные счета и контролируемые иностранные компании.

При этом декларанты освобождались от налоговой, административной и уголовной ответственности – в части ответственности за уклонение от уплаты налоговых и таможенных платежей, неисполнение требований законодательства о валютном регулировании и валютном контроле.

"По первому этапу более семи тыс. бизнесов, семи тыс. лиц приняли решение о том, что они готовы пройти эту процедуру амнистии. Сейчас мы ожидаем большего притока таких лиц, потому что ситуация на зарубежных рынках, как мы видим, не очень благоприятная", – сказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на Неделе российского бизнеса, сообщила информационная группа "Интерфакс".

Отметим, что в соответствии с вносимыми поправками в законопроекты, на втором этапе декларацию можно будет подать в любой налоговый орган или центральный аппарат ФНС. Сделать это смогут те, кто уже попал под амнистию на первом этапе, и те кто подаст декларацию впервые. Одновременно предложено продлить до 1 марта 2019 года предельные сроки ликвидации контролируемых иностранных компаний.

Как отметил на заседании профильного комитета Госдумы один из их авторов законопроектов об амнистии, председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров, "это не вопрос денег, а вопрос бизнеса", "государство протягивает руку бизнесу", – цитирует слова депутата официальный портал российского парламента.

Как уточнил Макаров, новые правила также коснутся тех, кто уже подавал декларации в рамках первого этапа налоговой амнистии - таким образом, их права не будут ущемлены. А главное отличие второго этапа налоговой амнистии от первого в том, что "прощены" будут не только те счета, которые были открыты российскими бизнесменами за рубежом до 1 января 2018, но и те, которые они в этот период уже закрыли.

Председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, в свою очередь, поделился наблюдением, что "российский капитал уже начинает возвращаться в Россию".

Однако эксперты, опрошенные Накануне.RU, не считают, что амнистия капиталов пройдет успешно, поскольку особых экономических предпосылок для возвращения денег на родину нет, а рассчитывать на патриотическую сознательность тех, кто в свое время увел свои активы за рубеж, не приходится.

"Есть серьезная проблема, она заключается в том, что бизнес в современной России в той ими иной степени ходит по грани законности, - поделился своим мнением с Накануне.RU публицист, исследователь экономической политики Андрей Паршев. - То, что практически каждый бизнесмен может оказаться в положении обвиняемого, ни для кого не секрет. Поэтому владельцы капиталов стараются уходить под иностранную юрисдикцию. На мой взгляд, важен даже не сам возврат капиталов в Россию, а его последующее вложение в нашу экономику. И этот вопрос, к сожалению, не решается. Да, государство согласно закрыть глаза на происхождение капитала, но куда его выгодно вложить? Поэтому ждать серьезного притока ранее выведенных средств, думаю, не стоит. Более того, ситуация обратная – люди все равно стараются выводить капитал, даже чисто формально. Тем более, практика "отжатия" успешного бизнеса в России никуда не делась".

Руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов считает, что амнистированные капиталы станут не лавиной, а лишь ручейком инвестиций, ограниченным неготовностью отечественной экономики принять новых инвесторов.

"Правительство и президент России считают амнистию капитала крайне необходимой мерой, пытаясь открыть новые возможности для инвестирования, сделать так, чтобы, например, в регионах инвесторы могли создавать новые предприятия, – сказал Накануне.RU эксперт. – Если [уведенные за рубеж] капиталы уцелели, но они могут попасть под западные санкции, надо дать им "мягкую посадку" здесь, в России. Поэтому Госдума и старается оперативно принять эти законопроекты, смягчающие требования к тем, кто вывез деньги. Но далеко не факт, что за этим последует лавина возвращающихся капиталов. Государство не создало условий для фронтального замещения импорта. Есть лишь очаги импортозамещения – производство мяса птицы, автомобилей и так далее. А для того, чтобы охватить все отрасли, сделано крайне мало. Если государство поможет отечественному бизнесу замещать импорт здесь, в нашей стране, то можно говорить и о политике возвращения капитала".

А экономист, экс-заместитель председателя Счетной Палаты РФ Юрий Болдырев и вовсе назвал предыдущую амнистию "полным провалом", а саму идею легализации капитала – "растлением и саморазрушением" общества.

"По данным Центробанка, масштаб вывоза капитала за 18 лет составил 750 млрд долларов, а возврат через этот канал [легализацию капитала], по разным оценкам, измеряется десятками, максимум сотнями миллионов долларов, – пояснил Накануне.RU Болдырев. – То есть полный провал! Это еще и провал государства как института, так или иначе, морального. Сама организация общества основана на какой-то морали, и постоянное декларирование, что всем, кто обманывал общество, прощают грехи – это, на мой взгляд, растление и саморазрушение. Не думаю, что новое всепрощенчество в этой части приведет к позитивным результатам".

Тем не менее, позитивных результатов, по мнению эксперта, можно добиться, но для этого необходим ряд мер.

"Для этого надо дать по рукам всем, кто возбуждал уголовные дела против бизнеса, закончившиеся ничем, а бизнес при этом отнимался. Люди должны быть уверены, что в стране наведен порядок и больше никто не будет отнимать бизнес. Что не будет беспредела в банках, когда АСВ [Агенство страхования вкладов] предъявляет иски тем, кто просто забрал свои деньги со вклада, не зная о предстоящем банкротстве банка. Когда все будут знать, что Центробанк не обвалит безнаказанно рубль еще в два раза, что деньги можно хранить в России. Вот тогда, возможно, какой-то результат мы увидим. Но в условиях, когда внутри страны порядок не наведен, разговор о том, что хозяин будет пороть не семь дней в неделю, а только по субботам – мол, возвращайтесь, все не так страшно – ни к чему позитивному не приведет", – убежден Болдырев.