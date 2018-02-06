В Кургане возле скандально известного бара "Малибу" найден труп

В Кургане возле бара "Малибу" на улице Дзержинского обнаружен труп.

Страшную находку нашли утром 6 февраля, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

В СК пока не сообщили более подробной информации в интересах следствия.

От посетителей бара Накануне.RU стало известно, что погибший (-ая) отдыхал (-а) в баре минувшей ночью, однако данная информация требует подтверждения.

Бар "Малибу" известен в Кургане как злачное место, в котором отдыхают "трудные" подростки, ранее судимые граждане и приезжие в Россию иностранцы из стран ближнего зарубежья, а также девушки "легкого" поведения. В заведении постоянно случаются драки и конфликты между посетителями.