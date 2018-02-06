Президент Польши подписал "антибандеровский закон", несмотря на призыв Рады

Верховная рада приняла обращение к польскому Сейму и Сенату в связи с принятым законом об Институте национальной памяти, который вводит уголовную ответственность за отрицание преступлений украинских националистов, передает корреспондент Накануне.RU.

"Верховная рада Украины категорически не приемлет и отвергает политику двойных стандартов и навязывание идей коллективной ответственности, а также попытки польской стороны приравнять действия всех борцов за независимость Украины к преступлениям двух тоталитарных режимов ХХ века - нацистского и коммунистического", - говорится в документе.

Раду также беспокоит судьба миллионов украинских гастарбайтеров в Польше. Она призвала президента этой страны Анджея Дуду ветировать закон.

Однако Дуда не внял призыву и подписал его.

"Я решил подписать закон об Институте национальной памяти, и я передам его Конституционному трибуналу в порядке последующей процедуры", - сказал он, мотивировав свое решение тем, что "необходимо защитить доброе имя Польши и поляков".

Напомним, как сообщало Накануне.RU, Сейм Польши принял закон в конце января. Президент Украины Петр Порошенко раскритиковал документ.