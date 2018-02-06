РСТ Прикамья продлила прием документов для участия в конкурсе на должность главы фонда капремонта

Региональная служба по тарифам (РСТ) приняла решение продлить прием документов на конкурс на замещение должности руководителя Фонда капитального ремонта Пермского края. При этом результаты следующего этапа - тестирования - будут учитываться, сообщили Накануне.RU в пресс-службе РСТ.

Известно, что прием документов на конкурс продлен до 30 марта.

Как сообщало Накануне.RU, ранее стало известно, что краевая прокуратура выявила ряд нарушений в процедуре конкурса. Якобы не был соблюден 30-дневный срок для сбора справок, подтверждающих отсутствие не снятой или погашенной судимости.

Сам конкурс должен был пройти в три этапа: анализ анкетных данных, тестирование на знание законодательства и собеседование. По итогам первого этапа на должность главы фонда претендовали руководитель УК "Фемида" Станислав Зимин, и. о. руководителя фонда Дмитрий Баранов, начальник юридического отдела ООО "Д-Марк" (Тюмень) Николай Вторушин и главный инженер строительной компании "Пигмалион" Александр Головачев.

Также для участия в конкурсе заявлялся Михаил Альметов, последним местом работы которого был "Уралкалий". Однако комиссия сочла, что участник не соответствует установленным требованиям и не допустила его ко второму этапа конкурса.