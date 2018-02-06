В ЦПКиО имени Маяковского в Екатеринбурге обнаружили труп пожилого мужчины. Следователи уже организовали проверку.

Информацию об инциденте подтвердил руководитель следственного отдела по Октябрьскому району Екатеринбурга Николай Линчак. По его данным, к ним поступил сигнал об обнаружении тела пожилого мужчины на территории данного парка. На место происшествия выехал следователь, чтобы проверить эту информацию.

По некоторым данным, смерть не носит криминального характера - пенсионер скоропостижно скончался.

Напомним, в октябре прошлого года в Екатеринбурге собирали подписи за отставку директора ЦПКиО. Ранее к руководству парка возникали вопросы у прокуратуры.