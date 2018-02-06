Пройти с экскурсией по центральным достопримечательностям Нижнего Тагила теперь можно с помощью смартфона

Пройти с экскурсией по центру Нижнего Тагила теперь можно с помощью смартфона. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации муниципалитета, центр развития туризма выпустил мобильное приложение "Малахитовая линия".

Это пешеходный туристический маршрут по основным достопримечательностям города. На улицах маршрут обозначен зеленой полосой на асфальте. А в приложении доступны фото и описание объектов, а также аудиогид.

Скачать приложение "Малахитовая линия" можно в Google Play . Описание объектов, фото и аудиогид доступны в офлайн-режиме без доступа к интернету. Для просмотра карты необходимо подключение к интернету. Чтобы маршрут стал еще увлекательнее, в приложении можно пройти квест.

Сообщается, что для того, чтобы сделать старт работы мобильного приложения более запоминающимся, 14 февраля центр развития туризма организует экскурсию для влюбленных. Акцент экскурсии будет сделан на романтические истории, связанные с объектами "Малахитовой линии". Кроме того, всех участников бесплатной познавательной прогулки, которая стартует в 18 часов у памятника Черепановым.