В Челябинске экс-сотрудник УФСИН предоставил на службе поддельный диплом о высшем образовании

В Челябинске будут судить экс-сотрудника регионального ГУФСИН за то, что он предоставил в отдел кадров поддельный диплом о высшем образовании.

В 2012 году обвиняемый купил у неустановленного лица оригинал подложного диплома вуза и справку об окончании учреждения, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

По указанным документам его повысили по службе, назначив на вышестоящую должность. Данное преступление выявлено сотрудниками управления собственной безопасности управления.