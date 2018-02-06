В Нижнем Тагиле судят банду киллеров, расстрелявших коммерсанта в парикмахерской

Направлено в суд уголовное дело троих жителей Нижнего Тагила, обвиняемых в убийствах и бандитизме. Обвинительное заключение по нему утверждал лично заместитель Генерального прокурора России Юрий Пономарев.

Как сообщили Накануне.RU в управлении Генпрокуратуры РФ в УрФО, еще весной 2001 года один из участников группировки совместно с другим ее членом (уголовное преследование которого не осуществлялось в связи с его смертью) в лесу на территории Пригородного района Свердловской области убили человека. Жертву сначала избили, а затем подожгли.

"Кроме этого, 17 октября 2002 года этот же обвиняемый, а также двое его сообщников, привлекаемых к уголовной ответственности по данному уголовному делу, приняли участие в совершении убийства нижнетагильского предпринимателя. Коммерсанта расстреляли из автомата системы АК-47 во время стрижки в одной из парикмахерских. При этом случайной жертвой нападения стала сотрудница парикмахерской, которая от полученных ранений скончалась в больнице", - сообщили в прокуратуре.

Сейчас уголовное дело направлено в Свердловский областной суд. Как отметили в надзорном ведомстве, остальные фигуранты, входившие в состав указанной банды, в октябре 2004 года были осуждены к различным срокам лишения свободы.