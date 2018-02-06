В Подмосковье полицейские изъяли около 8 кг героина

В Подмосковье изъято около 8 кг героина, в отношении троих подозреваемых в сбыте наркотических веществ возбуждены уголовные дела, сообщила Накануне.RU официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из ОМВД России по Солнечногорскому району и УМВД России по г.о. Химки в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержаны трое уроженцев Средней Азии в возрасте от 26 до 34 лет, подозреваемых в сбыте наркотических веществ", - сообщила она.

У злоумышленников изъят 121 сверток, в которых, предположительно, находился "героин". В ходе обыска по месту проживания задержанных обнаружено еще несколько упаковок с аналогичным веществом.

"Общий вес изъятого составил около 8 килограммов", - говорится в сообщении ведомства.

Фигуранты дел заключены под стражу.