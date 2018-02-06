На Ямале глава оштрафован на 20 тысяч за нарушения при госзакупках

Тазовский районный суд оставил в силе постановление окружных антимонопольщиков, которые оштрафовали главу Гыды за нарушения при госзакупках, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Ямала.

Прокурорская проверка пришла в Гыду в апреле 2017 г. и касалась контракта, заключенного в октябре 2016 г. главой администрации села Олегом Шабалиным. Предметом договора была поставка в срок до 25 декабря парогенераторной установки ценой в 761 тыс. 558 руб. В нарушение условий муниципального контракта товар в срок не привезли, однако деньги заплатили. Фактически же установка приехала в село только летом 2017 г.

Шабалин попал под "административку", в итоге его оштрафовали на 20 тыс. руб. 29 сентября 2017 г. Тазовский райсуд незаконно удовлетворил ее и прекратил производство по делу. Прокуратура обжаловала решение в окружном суде, который отменил решение коллег и направил дело на новое рассмотрение. В результате постановление УФАС о штрафе осталось в силе.