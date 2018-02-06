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06.02.2018
экономика  |  добавить комментарий
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06.02.2018
от издателя  |  комментариев: 1


Крик души так и не услышан Сегодня в Ханты-Мансийске огласили приговор по резонасному делу о ДТП 4 декабря 2016 года. Страшная трагедия произошла на трассе Ханты-Мансийск-Тюмень. Тогда погибли 12 человек, в том числе, 10 детей. 16 человек получили тяжелые травмы. Некоторые до сих пор проходят сложную реабилитацию. Та авария прогремела на всю страну, однако следствие и суд так и не дали ответов на многие возникшие вопросы.
06.02.2018
общество ;  | комментариев: 1
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В Екатеринбурге не хватило снега для "Лыжни России"
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Лыжи, Тропа, Лыжня (2016) | Фото: pixabay.com

Свердловская область готова к проведению зимнего спортивного мероприятия "Лыжня России", сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики региона.
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Главный старт в 2018 году пройдет 10 февраля на площадке Екатеринбург-ЭКСПО. Дистанция лыжни составит 2025 метров, символизируя заявку столицы Урала на проведение всемирной выставки ЭКСПО 2025. Министр физической культуры и спорта Леонид Рапопорт рассказал, что в гонке примут участие около 20 тыс. человек.

Не обошлось и без проблем. Если в прошлом году из-за сильных морозов мероприятие пришлось перенести, то в этом году для трассы не хватило снега.

"Известно, что в некоторых городах "Лыжню России" откладывают, переносят, но мы не имеем никакого права совершать такие действия, поэтому мы, понимая, что снега нет, начали готовиться задолго. Проблема в том, что трасса проходит среди камышей, в болотистой местности, туда тяжело загнать колесную технику, и наши специалисты на "Буранах" с санями завозили этот "круг" – грузили снег в сани вручную и отсыпали. Сегодня мы можем сказать, что эти труды прошли не напрасно – качественная трасса готова на 95%, уже завтра мы начнем пускать туда любителей для тренировок", – рассказал организатор соревнований Дмитрий Чукреев.

Участники вместе с лыжниками-профессионалами на тренировках будут учиться преодолевать дистанцию. Любой желающий может приехать со вторника по четверг на ЭКСПО и получить мастер-класс.

Лыжня России 2018, схема, Свердловская область(2018)|Фото: Департамент информационной политики губернатора Свердловской области

Дмитрий Чукреев также отметил, что 10 февраля общественный транспорт для участников будет бесплатным. Для этого нужно сказать кондуктору пароль: "Лыжня России". Раздевалки, зоны питания и регистрации в этом году разместятся в третьем павильоне ЭКСПО–центра. Участников праздника обеспечат горячим питанием и униформой. Чтобы принять участие в гонке, нужно пройти регистрацию в здании ЭКСПО и иметь при себе разрешение от врача. Профессионалы лыжного мероприятия прокатятся по дистанции в 10 км.

Напомним, что в масштабном мероприятии также ожидается участие губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и биатлониста Антона Шипулина.

Другие новости по темам: соревнования, Лыжня России, Евгений Куйвашев, Дмитрий Чукреев, Антон Шипулин, Леонид Рапопорт
06.02.2018 13:59 Мск | информационная служба Накануне.RU
15:59 Екб


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В Екатеринбурге не хватило снега для "Лыжни России"
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