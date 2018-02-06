В Екатеринбурге не хватило снега для "Лыжни России"

Свердловская область готова к проведению зимнего спортивного мероприятия "Лыжня России", сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики региона.

Главный старт в 2018 году пройдет 10 февраля на площадке Екатеринбург-ЭКСПО. Дистанция лыжни составит 2025 метров, символизируя заявку столицы Урала на проведение всемирной выставки ЭКСПО 2025. Министр физической культуры и спорта Леонид Рапопорт рассказал, что в гонке примут участие около 20 тыс. человек.

Не обошлось и без проблем. Если в прошлом году из-за сильных морозов мероприятие пришлось перенести, то в этом году для трассы не хватило снега.

"Известно, что в некоторых городах "Лыжню России" откладывают, переносят, но мы не имеем никакого права совершать такие действия, поэтому мы, понимая, что снега нет, начали готовиться задолго. Проблема в том, что трасса проходит среди камышей, в болотистой местности, туда тяжело загнать колесную технику, и наши специалисты на "Буранах" с санями завозили этот "круг" – грузили снег в сани вручную и отсыпали. Сегодня мы можем сказать, что эти труды прошли не напрасно – качественная трасса готова на 95%, уже завтра мы начнем пускать туда любителей для тренировок", – рассказал организатор соревнований Дмитрий Чукреев.

Участники вместе с лыжниками-профессионалами на тренировках будут учиться преодолевать дистанцию. Любой желающий может приехать со вторника по четверг на ЭКСПО и получить мастер-класс.

Дмитрий Чукреев также отметил, что 10 февраля общественный транспорт для участников будет бесплатным. Для этого нужно сказать кондуктору пароль: "Лыжня России". Раздевалки, зоны питания и регистрации в этом году разместятся в третьем павильоне ЭКСПО–центра. Участников праздника обеспечат горячим питанием и униформой. Чтобы принять участие в гонке, нужно пройти регистрацию в здании ЭКСПО и иметь при себе разрешение от врача. Профессионалы лыжного мероприятия прокатятся по дистанции в 10 км.

Напомним, что в масштабном мероприятии также ожидается участие губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и биатлониста Антона Шипулина.