Глава СКР: некоторым учителям и родителям было известно, что готовятся нападения на российские школы

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин рассказал, что некоторые взрослые знали о том, что в январе готовятся нападения на российские школы, но не верили в то, что это может произойти. Заявление прозвучало на сегодняшней коллегии СКР.

Напомним, инциденты в российских учебных заведениях в последнее время не редкость. Так, в январе этого года были совершены нападения на учеников школ в Перми и Бурятии. А в школе города Спас-Деменск Калужской области ученик набросился на одноклассника перед началом первого урока, когда учитель вышла за журналом. При этом он использовал небольшой кухонный нож. Раненый подросток смог оттолкнуть нападавшего и убежать.

Фото с места нападения на учеников школы в Бурятии

На ситуацию обратил внимание Александр Бастрыкин.

"Во всех трех случаях нападений об этом было известно - и я отвечаю за свои слова - администрации школ, учителям, некоторым школьникам и некоторым родителям. Они не верили, не допускали, что это может произойти", - цитирует председателя Следственного комитета России РИА Новости.

Отметим, перечисленные случаи - далеко не единственные. Как сообщало Накануне.RU, также в январе на территории одного из лицеев в Ульяновске произошла стрельба. А в одной из школ Челябинской области двое учеников устроили разборки с ножом.