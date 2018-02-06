Медведев выступит в Госдуме с ежегодным отчетом правительства 11 апреля

Депутаты Госдумы заслушают ежегодный отчет правительства по итогам деятельности кабмина в 2017 году на заседании 11 апреля. Об этом сообщил вице-спикер ГД Игорь Лебедев по итогам заседания Совета нижней палаты парламента, передает ТАСС.

"Дату отчета правительства утвердили на 11 апреля. Перед депутатами выступит премьер-министр Дмитрий Медведев", - сообщил он.

Как сообщало Накануне.RU, прошлогодний отчет кабмина о своей деятельности прозвучал в Госдуме 19 апреля. Депутаты со стороны системной оппозиции тогда отмечали, что "правительство работает очень слабенько", но премьер-министр Дмитрий Медведев "держался молодцом".