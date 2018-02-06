В Зауралье осудили иностранца, который незаконно пересек госграницу в вагоне грузового поезда

В Зауралье Половинский районный суд приговорил иностранца к 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима за незаконное пересечение госграницы.

Инцидент произошел еще в начале декабря прошлого года, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

Иностранец не имел права въезжать в Россию до 2020 года - ему об этом сообщили в пункте пропуска, расположенном в Оренбургской области. Решив обойти запрет, мужчина в вагоне грузового поезда, который направлялся из Казахстана, пересек границу в Половинском районе. Там его и задержали пограничники.

Приговор суда в отношении нарушителя вступил в законную силу.