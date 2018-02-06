Челябинское УФАС признало сговор магнитогорских перевозчиков из-за повышения стоимости проезда в маршрутках Магнитогорска. Об этом на пресс-конференции сообщила руководитель антимонопольного органа Анна Козлова, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, в Магнитогорске в феврале прошлого года стоимость проезда в маршрутных такси выросла с 20 до 25 рублей. В администрации города посчитали, что тариф на проезд необоснованно завышен.

В начале этого года УФАС завершило дело, признав сговор среди перевозчиков.

"Эти хозяйствующие субъекты, которые осуществляют перевозку, не имели никаких легитимных оснований для увеличения цены, поскольку у них не были получены свидетельства и карты. Для того, чтобы работать по нерегулируемым маршрутам, они должны были пройти конкурентную процедуру и получить соответствующее свидетельство и карты", - отметила она.