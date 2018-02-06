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"Падение фондовых рынков может стать началом новой волны финансового кризиса" Вчерашнее падение индексов американских фондовых бирж стало рекордным с 2011 г. Снижение продемонстрировали также и азиатские биржи, в частности, японский Topix. Доктор экономических наук, профессор МГИМО Валентин Катасонов в беседе с Накануне.RU рассказал, что нынешний обвал может быть спровоцирован не только экономическими, но и политическими причинами.
06.02.2018
экономика  |  добавить комментарий
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"Они стоят среди нас, будто сейчас готовые в бой…" Номинация Накануне.RU в поэтическом конкурсе После того, как в Бундестаге ямальский школьник Коля назвал немецких оккупантов времен Великой Отечественной войны невинными жертвами, в нашей стране заговорили не только об образовании, но и об истории, памяти и культуре в целом. Однако тот подросток оказался одним из немногих – как показал конкурс "Горю поэзии огнем", подрастающее поколение в большинстве своем чтит подвиги предков и современников.
06.02.2018
от издателя  |  комментариев: 1


Крик души так и не услышан Сегодня в Ханты-Мансийске огласили приговор по резонасному делу о ДТП 4 декабря 2016 года. Страшная трагедия произошла на трассе Ханты-Мансийск-Тюмень. Тогда погибли 12 человек, в том числе, 10 детей. 16 человек получили тяжелые травмы. Некоторые до сих пор проходят сложную реабилитацию. Та авария прогремела на всю страну, однако следствие и суд так и не дали ответов на многие возникшие вопросы.
06.02.2018
общество ;  | комментариев: 1
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После отставки председателя правительства Дагестана его пост может занять министр экономики Татарстана
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чиновник портфель должность (2017) | Фото: Накануне.ru

Министр экономики Татарстана Артем Здунов стал кандидатом на пост премьера Дагестана. Его кандидатуру на рассмотрение Народного собрания республики внес врио главы Дагестана Владимир Васильев.

"Владимир Васильев внес кандидатуру Артема Здунова на должность председателя правительства Дагестана. Его кандидатуру будут рассматривать завтра на сессии Народного собрания депутаты дагестанского парламента", - сообщил РИА Новости представитель собрания.

Напомним, ранее все правительство Дагестана было отправлено в отставку. Это случилось после того, как высокопоставленными чиновниками заинтересовался Следственный комитет. Возбуждено уголовное дело, обвинение предъявлено временно исполняющему обязанности председателя правительства Дагестана Абдусамаду Гамидову, временно исполняющим обязанности заместителей председателя правительства республики Шамилю Исаеву и Раюдину Юсуфову, а также бывшему министру образования региона Шахабасу Шахову.



Развитие сюжета: Ранее 06.02.2018 17:58 Мск
Бывший врио главы правительства Дагестана арестован до 5 апреля

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15:07 Екб


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После отставки председателя правительства Дагестана его пост может занять министр экономики Татарстана
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