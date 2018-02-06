После отставки председателя правительства Дагестана его пост может занять министр экономики Татарстана

Министр экономики Татарстана Артем Здунов стал кандидатом на пост премьера Дагестана. Его кандидатуру на рассмотрение Народного собрания республики внес врио главы Дагестана Владимир Васильев.

"Владимир Васильев внес кандидатуру Артема Здунова на должность председателя правительства Дагестана. Его кандидатуру будут рассматривать завтра на сессии Народного собрания депутаты дагестанского парламента", - сообщил РИА Новости представитель собрания.

Напомним, ранее все правительство Дагестана было отправлено в отставку. Это случилось после того, как высокопоставленными чиновниками заинтересовался Следственный комитет. Возбуждено уголовное дело, обвинение предъявлено временно исполняющему обязанности председателя правительства Дагестана Абдусамаду Гамидову, временно исполняющим обязанности заместителей председателя правительства республики Шамилю Исаеву и Раюдину Юсуфову, а также бывшему министру образования региона Шахабасу Шахову.