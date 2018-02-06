СКР: В 2017 году 40 московских подростков покончили с собой после посещения "групп смерти" в соцсетях

В 2017 году 40 подростков покончили жизнь самоубийством после посещения "групп смерти" в социальных сетях и интернет-ресурсах. Об этом сообщил глава СКР Александр Бастрыкин на коллегии ведомства по итогам работы в прошлом году, передает "Интерфакс".

"Есть сайты смертников. Только за один год в Москве и Московской области путем нахождения и присутствия в этих сайтах покончили жизнь самоубийством 40 несовершеннолетних", - сказал глава ведомства.

В СКР ранее выступили с инициативой внесудебной блокировки интернет-ресурсов, пропагандирующих террористическую и экстремистскую идеологию, напомнил Бастрыкин.

Как сообщало Накануне.RU, ранее Сенатор Елена Мизулина попросила Генпрокуратуру РФ проверить новый виток деятельности суицидальных сообществ в соцсетях и предложила подумать о введении ответственности в отношении администраторов и руководства соцсетей и мессенджеров за распространение информации.