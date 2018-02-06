ДТП с гибелью девяти человек в Ленобласти: возбуждено уголовное дело

По факту серьезного ДТП в Ленинградской области с участием микроавтобуса и грузовика расследуется уголовное дело.

Оно возбуждено следственным отделом ОМВД России по Тихвинскому району по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Известно, что авария случилась на 443 км автодороги А114 "Вологда – Новая Ладога" в Тихвинском районе.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Ленинградской области, в результате выезда на место происшествия установлено, что ДТП произошло в результате лобового столкновения грузового автомобиля "Ивеко" с микроавтобусом "Форд Торнео Бас". Ход и результаты расследования взяты надзорным ведомством на контроль.

Напомним, ранее сообщалось, что в столкновении погибли девять человек.