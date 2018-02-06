Вартовчанина судят в Тюменской области за использование после смертельного ДТП поддельных прав

В Уватском районе ушло в суд дело 28-летнего вартовчанина. Ему вменяют использование поддельных прав после смертельного ДТП, в котором погибли два человека, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Авария произошла 28 октября 2012 г. в Нижневартовске. В пятом часу утра пьяный местный житель на скорости 120 км/час на Infiniti FX35 врезался стоявшие на перекрестке Toyota Corona и ВАЗ-21093. На месте погибли водитель ВАЗ и пассажирка автомашины Toyota, водитель "Corona" получил тяжкий вред здоровью.

1 августа 2013 г. преступник получил пять лет колонии-поселения. Суд взыскал в пользу родных погибших 1 млн руб. компенсации морального и материального вреда. В сентябре 2014 г. он вышел по УДО. Не желал становиться пешеходом, вартовчанин подделал права и снова сел за руль.

12 августа 2015 г. на выезде из Тюмени его остановили сотрудники ДПС и выяснили, что его права подделаны. Было возбуждено уголовное дело, водителя оштрафовали на 5 тыс. руб. В сентябре 2017 г. у него истек срок лишения водительских прав по приговору суда. Получить дубликат он не успел, поэтому стал ездить по другим фальшивым правам.

23 декабря 2017 г. вартовчанин, возвращаясь изТобольска в Нижневартовск на автомобиле "Тoyota Mark 2", на территории Уватского района был остановлен сотрудниками ДПС. Водитель предъявил права, которые вызвали подозрение, и он сознался в их покупке. Материалы ушли в суд.