В СИЗО в Петербурге обнаружено тело фигуранта дела о хищении при проектировании подлодки

В Санкт-Петербурге проводят проверку по факту обнаружения в СИЗО тела фигуранта дела о хищении 100 млн рублей при проектировании подлодки "Варшавянка", сообщили Накануне.RU в управлении СКР по региону.

Тело 56-летнего местного жителя, обвиняемого в мошенничестве по уголовному делу, находящемуся в производстве следственных органов МВД РФ, было обнаружено накануне в ФКУ СИЗО-4 УФСИН РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, отметили в ведомстве.

Обвиняемый был заключен под стражу 18 января 2018 года по решению суда. "По предварительным данным он совершил самоубийство, мотивы которого выясняются. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.

12 января было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере при исполнении контракта с Минобороны РФ. В рамках расследования были задержаны заместитель главного инженера АО "Адмиралтейские верфи" и генеральный директор компании АО "Новит Про". По версии следствия, при разработке трехмерной модели корпуса, общесудовых систем и оборудования подлодки проекта 636 "Варшавянка" они похитили не менее 100 млн рублей.