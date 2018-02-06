Воссоединение Крыма с РФ беспокоит только 1% украинцев, - американский опрос

Международный республиканский институт США провел социологическое исследование на Украине, определив политические предпочтения и социальные проблемы, которые волнуют украинцев, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно полученным данным, воссоединение Крыма с Россией считают проблемой для Украины только 3% ее граждан. Самой большой проблемой для страны украинцы считают коррупцию в государстве (48%), конфликт в Донбассе (42%), инфляцию (41%), безработицу (25%).

При ответе на вопрос, "какие проблемы больше всего волнуют лично вас", Крым упомянули только 1% опрошенных. Первое место заняла инфляция (69%), намного обогнав войну в Донбассе (26%), занявшую второе место.

"Неудивительно, что в тотальной нищете, которая одолевает украинцев, холодильник выигрывает у телевизора", - образно отмечает политолог Андрей Золотарев.

Падает доверие к внешнеполитическому курсу. Число сторонников вступления Украины в ЕС оказалось наименьшим за последние четыре года. Только 50% опрошенных предпочитают интеграцию с ЕС.

Сторонников вступления в НАТО оказалось 37%. Это чуть больше, чем в сентябре, но существенно меньше, чем осенью 2015 года, когда в НАТО хотели 48% украинцев.

Количество украинцев, негативно относящихся к России, постепенно идет на убыль. Если в сентябре 2014 года 66% опрошенных говорили о недружелюбном отношении к России, то в конце 2017 года таких оказалось 48%.

Опрос проводился в ноябре-декабре 2017 года во всех регионах Украины.

Как ранее сообщало Накануне.RU, три четверти украинцев не верят в успех проводимых в стране "реформ".