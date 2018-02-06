В Екатеринбурге сократят выдачу виз США

Генконсульство США в Екатеринбурге в 2018 году будет вынуждено сократить выдачу виз из-за существенного уменьшения штата, сообщил в интервью РИА Новости генеральный консул Пол М. Картер.

"После необоснованного решения правительства Российской Федерации о сокращении персонала дипломатической миссии мы сократили и свою деятельность, в том числе, выдачу виз. Надо сказать, что в течение всего этого времени все-таки продолжалась работа по выдаче повторных виз без собеседования, но не проводились визовые интервью. Не так давно, в начале декабря, были возобновлены визовые интервью. К сожалению, с сокращенным персоналом у нас не будет возможности проводить столько же интервью, как раньше, в предыдущие годы, когда количество выданных виз составляло примерно 16-17 тыс. в год", — сказал дипломат.

Напомним, в посольстве США в Москве ранее сообщали, что приостановят выдачу неиммиграционных виз по всей России. С 1 сентября 2017 года процедура была возобновлена только в столице. Таким образом посольство отреагировало на сокращение дипломатической миссии США в России. Там надеялись, что остановка выдачи неиммиграционных виз в российских регионах будет временной.