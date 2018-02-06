В Кургане на трассе "Иртыш" произошла авария с двумя пострадавшими

В Кургане на федеральной трассе "Иртыш" столкнулись "Мицубиши Паджеро" с казахстанскими номерами и белая "Лада Приора".

Авария произошла на 278 километре автодороги в 9.00 6 февраля, сообщили Накануне.RU в ГИБДД Зауралья.

Джипом "Мицубиши" управлял 30-летний житель Петропавловска - он в аварии не пострадал. Не повезло 42-летней жительнице Лебяжья, которая была за рулем "Приоры" - она с травмами госпитализирована в больницу. Также в ДТП пострадала 63-летняя пенсионерка - пассажирка "Лады".

В данной аварии погибших нет. Виновника ДТП определят полицейские.