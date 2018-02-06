"Декоммунизация" дошла и до Перми. Переименованиями занялась спецкомиссия

До Пермского края, как и до многих российских городов докатилась волна декоммунизации. В Прикамье комиссия по вопросам присвоения наименований территориям общего пользования предлагает изменить названия улиц, которые названы "в честь лиц, причастных к массовым внесудебным расправам, убийствам и террористической деятельности".

В состав комиссии вошел 21 человек. Среди них "авторитетные историки, краеведы, представители духовенства и конфессий". По словам председателя комиссии, директора Пермского государственного архива новейшей истории Сергея Неганова, разработаны общие принципы по наименованию территорий общественного пользования. В частности, при наименовании или переименовании топонимов "важно сохранить исторические названия и не допустить оправдания терроризма".

"Наша комиссия, в состав которой входят авторитетные историки, краеведы, представители конфессий, уже определила ряд лиц, фамилии которых остались в нашей исторической памяти только благодаря совершенным ими террористическим деяниям. Отмечу также, что члены комиссии обсуждали фамилии лиц, деятельность большинства из которых, так или иначе, была связана с Пермским краем, и не рассматривали деятелей общероссийского значения", — сообщил Сергей Неганов.

Комиссия сформулировала рекомендации по пересмотру наименований улиц, носящих имена Софьи Перовской, Андрея Желябова, Ивана Каляева, Василия Иванченко, Павла Хохрякова, Степана Окулова и Розалии Землячки.

При этом правом менять название улиц наделены муниципальные власти. Отметим, что на сегодняшний день существует только два основания для переименования улиц, это либо наличие дублирующих названий улиц, либо возвращение прежнего исторического наименования.

"Чтобы переименовать, к примеру, улицу Розалии Землячки, которая расположена в Мотовилихинском районе, необходимо внесение изменений в действующий топонимический регламент. Такое решение полномочны принять депутаты городской думы. Именно от них зависит, состоится ли в Перми окончательный отказ от увековечивания имен особо кровавых деятелей", — пояснил Сергей Неганов.

Губернатор Максим Решетников согласился с рекомендациями комиссии и предложил направить их в муниципалитеты Пермского края. После этого местные власти смогут принимать решения о необходимости переименования тех или иных улиц, а также присваивать им новые названия. С целью учета мнения граждан в этом вопросе губернатор распорядился организовать соответствующее голосование на портале "Управляем вместе".

Свою позицию уже высказали коммунисты.

"Я резко против этого предложения. Как сегодняшнего, так и тех, что уже были. Переименованы ул. Карла Маркса в Сибирскую, Кирова в Пермскую, Большевистская в Екатерининскую, Коммунистическая в Петропавловскую, Жданова в Осинскую. Это раньше было. Теперь отдохнули пять лет и новый заход. Я против, потому что Желябов, Перовская, Каляев, Землячка - в полном смысле исторические личности. Их ошибки надо рассматривать с позиций того времени и тех условий, в которых они действовали 120 лет назад. А не с позиций сегодняшнего дня", - прокомментировал инициативу депутат Пермской городской думы Геннадий Сторожев в беседе с корреспондентом Накануне.RU.

Депутат заявил, что историю нельзя разделить на части и выбросить какие-то фрагменты. В качестве примера парламентарий привел памятник Карлу I в Лондоне и стоящий неподалеку памятник Оливеру Кромвелю, по приказу которого был обезглавлен Карл I. Оба памятника поддерживаются "в рабочем" состоянии. Народный избранник заявил, что намерен бороться за сохранность названия улиц.

Секретарь крайкома КПРФ по молодежной политике, член бюро крайкома КПРФ Сергей Андреянов заявил, что людям не нравятся, когда переименовывают улицы - это вызывает сложности для местных жителей и приезжих, придется менять документы. Сам процесс переименования улиц коммунист сравнил с "декоммунизацией" на Украине.

"В свете последних событий на Украине, их десоветизации - эта инициатива совершенно неуместна. Инициатива ненужная простым гражданам, и вбивающая клин между разными слоями общества. Я думаю, на это инициатива и направлена - разжечь конфликт и пошуметь в прессе. Эти люди откровенно историю и не читали. Не зная фактов, опираясь на клевету и пропаганду. даже не антисоветскую, а антироссийскую, появляются такие инициативы", - считает Сергей Андреянов.

Руководитель пермского краевого отделения "Сути времени" Павел Гурьянов заявил в разговоре с Накануне.RU, что, по его мнению, переименование улиц - предвыборная пропаганда.

"Мы неоднократно проводили опросы жителей улиц, которые планируют переименовать, к примеру, Плеханова, Окулова. Всегда пермяки - против переименований, об этом говорят от 80 до 97% жителей улиц. Мы сдавали в мэрию результаты социологического опроса об отношении к переименованию улиц, который контролировал социолог из нашего университета. Тогда 69% высказались за запрет на переименование улиц", - сказал Гурьянов.

Он уточнил, что пермяки настроены просоветски.

"Они против переименований советских улиц. Таким образом, действия властей, которые идут вразрез с интересами людей, перед выборами можно воспринимать как провокацию. Недовольство этой акцией будет перенесено на главного кандидата, который ассоциируется с властью и олицетворяет ее", - считает Гурьянов.

По его словам, реальные документы показывают, что люди, чьими именами названы улицы, внесли большой вклад в историю России. В пример он привел заместителя председателя правительства СССР в 1939-43 гг. Розалию Землячку и участника Гражданской войны на Урале Степана Окулова.

"Идет фальсификация реальных заслуг эти людей. Основные первоисточники мифов - бандеровские, западноукраинские. Или же это коллаборационистские движения. Очень удивительно, что с откровенно профашистскими движениями начинает солидаризоваться власть. Президент страны неоднократно говорил о своей просоветской позиции и сравнивал мавзолей с мощами святых. То есть переименование - явно не его позиция", - сказал Гурьянов.

Как сообщало Накануне.RU, вопрос о переименовании улиц, несущих символы советской эпохи вызвал большой резонанс в Екатеринбурге. Подобная инициатива также рассматривается в Тюменской области.