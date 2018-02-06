Уралец, пойманный пьяным за рулем, напал на остановивших его полицейских

На Среднем Урале возбуждено уголовное дело против 31-летнего жителя одного из поселков Невьянского района. Его подозревают в применении насилия к представителю власти.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, вечером 24 января пьяный мужчина управлял иномаркой, принадлежащей его отцу, и был остановлен сотрудниками ГИБДД. При общении с инспекторами ДПС нетрезвый водитель повел себя агрессивно и ударил одного из них ногой, причинив полицейскому физическую боль. В дальнейшем нарушитель все же был доставлен в отдел полиции.

Сейчас решается вопрос о предъявлении агрессору обвинения. По закону ему может грозить до пяти лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается.