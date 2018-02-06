Путин стал кандидатом в президенты

Центральная избирательная комиссия проверила документы самовыдвиженца Владимира Путина и зарегистрировала его в качестве кандидата на предстоящие в марте президентские выборы.

Путин сдал в ЦИК более 314 тысяч подписей при необходимом минимуме 300 тыс. (но не более 315 тыс.), из них 232 оказались не соответствующими требованиям. Всего в регионах было собрано около 1,6 млн подписей в поддержку кандидата. Путин сдал документы в Центризбирком 29 января.

Окончательный состав избирательного бюллетеня определится по итогам регистрации не позднее 10 февраля.

Из 17 претендентов, прошедших процедуру выдвижения, подписи сдали только шесть: самовыдвиженец Владимир Путин, кандидат от "Яблока" Григорий Явлинский, лидер Партии роста Борис Титов, кандидат от "Гражданской Платформы" Ксения Собчак, глава "Коммунистов России" Максим Сурайкин и лидер партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин. Еще два кандидата - Владимир Жириновский (ЛДПР) и Павел Грудинин (КПРФ) - освобождены от сбора подписей, так как выдвинуты парламентскими партиями, и уже прошли регистрацию.