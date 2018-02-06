В Свердловской области три семьи получили первые в 2018 году выплаты из маткапитала

В Свердловской области произведены первые ежемесячные выплаты из средств материнского капитала семьям, обратившимся за ними в конце января 2018 года, сообщили Накануне.RU в Пенсионном фонде РФ по Свердловской области.

Три семьи, в которых родился второй ребенок в январе 2018 года, получили выплаты. Это семьи из Верхней Салды и Каменска-Уральского.

Подать заявление на установление ежемесячной выплаты можно в клиентской службе Пенсионного фонда или через МФЦ в любое время в течение полутора лет со дня рождения ребенка.

Размер ежемесячной выплаты в Свердловской области составляет 10 тыс. 210 руб.