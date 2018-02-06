В Ингушетии двое полицейских арестованы по подозрению в получении взятки

В Ингушетии двое полицейских подозреваются в получении взятки, сопряженной с вымогательством, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по Республике.

В настоящее время подозреваемые - 32-летний оперуполномоченный отделения уголовного розыска и 33-летний дознаватель группы дознания ОМВД России по городу Карабулак - задержаны и заключены под стражу.

По данным следствия, 3 февраля около 13 часов в служебном кабинете дознавателя группы дознания ОМВД России по городу Карабулак подозреваемые лично получили у мужчины, в отношении которого ранее возбуждено уголовное дело, взятку в размере 50 тыс. рублей, угрожая в противном случае совершением действий, связанных с изменением ему меры пресечения.

В рамках уголовного дела проведен допрос полицейских, свидетели, назначены судебные экспертизы.