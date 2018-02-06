Генпрокуратура обжалует приговор по ДТП, в котором погибли 10 спортсменов из Нефтеюганска

Прокуратура намерена обжаловать приговор суда по делу о гибели 10 нефтеюганских акробатов. Вскоре апелляцию подпишет заместитель генерального прокурора РФ Юрий Пономарев, передает корреспондент Накануне.RU.

"Позиция государственного обвинения относительно квалификации действий подсудимых Зайнуллина, Сидорука и Тарасовой, а также назначенной им меры наказания существенно отличается от решения суда в этой части. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос о внесении апелляционного представления за подписью заместителя генпрокурора РФ Юрия Пономарёва", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

Напомним, приговор огласили сегодня. Водитель грузовика Раиль Саитханов наказан шестью годами и девятью месяцами колонии общего режима. Судья не стала отправлять его на поселение из-за нарушений ПДД и вранья во время следствия. Водитель автобуса Марат Зайнуллин получил год и пять месяцев, бизнесмен Александр Сидорук - год и три месяца колонии общего режима, им зачтен срок пребывания под арестом с 4 декабря 2016 г. Экс-директора спортшколы "Сибиряк" Ирину Тарасову суд приговорил к 11 месяцам исправительных работ, засчитан домашний арест. Ее наказание считается отбытым.