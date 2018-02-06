ФАС просят проверить, манипулирует ли "Яндекс" рейтингами СМИ

Редакция ИА REGNUM обратилась в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с жалобой на "Яндекс". В информационном агентстве были проведены исследования, согласно которым, "Яндекс", являясь монополистом на российском рынке поисковых систем, якобы манипулирует рейтингами, размещая одни и те же СМИ в главном разделе "Яндекс.Новости".

Эти действия с составлением новостного топа являются нарушением закона "О защите конкуренции", полагают в ИА REGNUM. Поэтому издание просит проверить, на каких основаниях определенный круг СМИ получает "привилегии" у "роботов" "Яндекса", признать действия поисковика с ранжированием новостей нарушением закона и выдать ООО "Яндекс" предписание о прекращении нарушения антимонопольного законодательства с запретом выноса "топа новостей" на главную поисковую страницу.

Заявление ИА REGNUM принято в ФАС.

Накануне.RU связалось с главным редактором REGNUM Модестом Колеровым, чтобы он пояснил позицию издания.

"Поисковая система "Яндекс", которая занимает по аудитории, которую она имеет ежедневно среди пользователей СМИ в России, [первое место] и превышает в течение нескольких лет аудиторию "Первого канала", злоупотребляет своим монопольным положением таким образом: "Яндекс" по непрозрачной схеме, произвольно определенному порядку манипулирует выдачей результатов информационных агентств, всех, кто представлены в интернете", – полагает Колеров.

Для выводов о том, что "Яндекс" выдвигает в топы одни и те же СМИ, было проведено исследование – в течение 43 суток, с 15 ноября по 27 декабря 2017 года, каждые 15 минут специалисты "Регнума" делали скриншоты главной новостной страницы "Яндекса" и первых страниц выдачи тех пяти новостей, которые были вынесены на тот момент в топ. Всего было произведено 4 тыс. 118 замеров.

Выводы исследования показали, что вне зависимости от того, были ли новости определенных агентств первыми в ленте, является ли новость эксклюзивной, удачный ли был у материала заголовок, всегда в топе появляются именно они: РИА "Новости", RT на русском, "Известия" и ТАСС – со 100% вероятностью. В 95% — "Газета.ru", РБК и Интерфакс. Нетрудно заметить, что позиции региональных СМИ в выдаче и вовсе стремятся к нулю.

"Наши специалисты увидели, что существует "закрытый список" партнеров "Яндекса", в котором со 100% гарантией предсказано, предписано [их] появление в разделе главных новостей "Яндекса". Это монопольное положение и злоупотребление монопольным положением", – считает Колеров.

Но считается, что попадание новостей в раздел главных на "Яндексе" определяется не какими-то конкретными людьми, а "машинами" – "роботы" поисковика руководствуются алгоритмами, а не предпочтениями монополиста, и методики лишены субъективности.

На это редакция отвечает, что алгоритмы заданы человеком, и это стоит учитывать – в основу будущего "слепого" выбора установлены критерии, "удачно" выбирающие именно указанные выше СМИ и противоречащие законам статистики.

"Если вам нужно мое личное мнение, то я добавлю, что сами представители "Яндекса" недавно заявили, что в доходах их компании 95% составляют доходы от контекстной рекламы. В этой коммерческой части путь манипулирования "роботом" "Яндекс" уже прошел. Есть подозрения, что такого рода манипуляции проводятся "Яндексом" не только в части коммерческой [деятельности], но и в части информации. Вот мы и просим антимонопольную службу с этим вопросом разобраться", – сказал Модест Колеров.

Накануне.RU готово опубликовать комментарий компании "Яндекс" по этой жалобе в случае его направления в редакцию.