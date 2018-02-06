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"Падение фондовых рынков может стать началом новой волны финансового кризиса" Вчерашнее падение индексов американских фондовых бирж стало рекордным с 2011 г. Снижение продемонстрировали также и азиатские биржи, в частности, японский Topix. Доктор экономических наук, профессор МГИМО Валентин Катасонов в беседе с Накануне.RU рассказал, что нынешний обвал может быть спровоцирован не только экономическими, но и политическими причинами.
06.02.2018
экономика  |  добавить комментарий
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"Они стоят среди нас, будто сейчас готовые в бой…" Номинация Накануне.RU в поэтическом конкурсе После того, как в Бундестаге ямальский школьник Коля назвал немецких оккупантов времен Великой Отечественной войны невинными жертвами, в нашей стране заговорили не только об образовании, но и об истории, памяти и культуре в целом. Однако тот подросток оказался одним из немногих – как показал конкурс "Горю поэзии огнем", подрастающее поколение в большинстве своем чтит подвиги предков и современников.
06.02.2018
от издателя  |  комментариев: 1


Крик души так и не услышан Сегодня в Ханты-Мансийске огласили приговор по резонасному делу о ДТП 4 декабря 2016 года. Страшная трагедия произошла на трассе Ханты-Мансийск-Тюмень. Тогда погибли 12 человек, в том числе, 10 детей. 16 человек получили тяжелые травмы. Некоторые до сих пор проходят сложную реабилитацию. Та авария прогремела на всю страну, однако следствие и суд так и не дали ответов на многие возникшие вопросы.
06.02.2018
общество ;  | комментариев: 1
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Новости
06.02.2018 11:59 Мск (13:59 Екб)
общество | Центральный ФО | В России
ФАС просят проверить, манипулирует ли "Яндекс" рейтингами СМИ
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Яндекс (2012) | Фото:pochesnomu.ru

Редакция ИА REGNUM обратилась в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с жалобой на "Яндекс". В информационном агентстве были проведены исследования, согласно которым, "Яндекс", являясь монополистом на российском рынке поисковых систем, якобы манипулирует рейтингами, размещая одни и те же СМИ в главном разделе "Яндекс.Новости".

Эти действия с составлением новостного топа являются нарушением закона "О защите конкуренции", полагают в ИА REGNUM. Поэтому издание просит проверить, на каких основаниях определенный круг СМИ получает "привилегии" у "роботов" "Яндекса", признать действия поисковика с ранжированием новостей нарушением закона и выдать ООО "Яндекс" предписание о прекращении нарушения антимонопольного законодательства с запретом выноса "топа новостей" на главную поисковую страницу.

Заявление ИА REGNUM принято в ФАС.

Накануне.RU связалось с главным редактором REGNUM Модестом Колеровым, чтобы он пояснил позицию издания.

Регнум, заявление, ФАС(2018)|Фото: ИА РЕГНУМ

"Поисковая система "Яндекс", которая занимает по аудитории, которую она имеет ежедневно среди пользователей СМИ в России, [первое место] и превышает в течение нескольких лет аудиторию "Первого канала", злоупотребляет своим монопольным положением таким образом: "Яндекс" по непрозрачной схеме, произвольно определенному порядку манипулирует выдачей результатов информационных агентств, всех, кто представлены в интернете", – полагает Колеров.

Для выводов о том, что "Яндекс" выдвигает в топы одни и те же СМИ, было проведено исследование – в течение 43 суток, с 15 ноября по 27 декабря 2017 года, каждые 15 минут специалисты "Регнума" делали скриншоты главной новостной страницы "Яндекса" и первых страниц выдачи тех пяти новостей, которые были вынесены на тот момент в топ. Всего было произведено 4 тыс. 118 замеров.

СМИ, топ-5, Яндекс.Новости (2018)|Фото: ИА РЕГНУМ

Выводы исследования показали, что вне зависимости от того, были ли новости определенных агентств первыми в ленте, является ли новость эксклюзивной, удачный ли был у материала заголовок, всегда в топе появляются именно они: РИА "Новости", RT на русском, "Известия" и ТАСС – со 100% вероятностью. В 95% — "Газета.ru", РБК и Интерфакс. Нетрудно заметить, что позиции региональных СМИ в выдаче и вовсе стремятся к нулю.

"Наши специалисты увидели, что существует "закрытый список" партнеров "Яндекса", в котором со 100% гарантией предсказано, предписано [их] появление в разделе главных новостей "Яндекса". Это монопольное положение и злоупотребление монопольным положением", – считает Колеров.

Но считается, что попадание новостей в раздел главных на "Яндексе" определяется не какими-то конкретными людьми, а "машинами" – "роботы" поисковика руководствуются алгоритмами, а не предпочтениями монополиста, и методики лишены субъективности.

Модест Колеров, редактор Регнум(2018)|Фото: googleusercontent.com

На это редакция отвечает, что алгоритмы заданы человеком, и это стоит учитывать – в основу будущего "слепого" выбора установлены критерии, "удачно" выбирающие именно указанные выше СМИ и противоречащие законам статистики.

"Если вам нужно мое личное мнение, то я добавлю, что сами представители "Яндекса" недавно заявили, что в доходах их компании 95% составляют доходы от контекстной рекламы. В этой коммерческой части путь манипулирования "роботом" "Яндекс" уже прошел. Есть подозрения, что такого рода манипуляции проводятся "Яндексом" не только в части коммерческой [деятельности], но и в части информации. Вот мы и просим антимонопольную службу с этим вопросом разобраться", – сказал Модест Колеров.

Накануне.RU готово опубликовать комментарий компании "Яндекс" по этой жалобе в случае его направления в редакцию.

Другие новости по темам: Яндекс, новости, ТОП-5, Федеральная антимонопольная служба, REGNUM Модест Колеров, СМИ, закон о защите конкуренции
06.02.2018 11:59 Мск | Елена Кирякова
13:59 Екб


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ФАС просят проверить, манипулирует ли "Яндекс" рейтингами СМИ
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