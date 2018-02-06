Одесский суд отказал в сносе памятника Екатерине II

Одесский апелляционный суд отказал в иске о незаконности нахождения памятника Основателям Одессы на Екатерининской площади и переносе памятника морякам–потемкинцам на его место, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно украинскому законодательству, на обжалование решения апелляции в Верховном суде у истца - Ассоциации казацких обществ "Сич" есть 30 дней.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в декабре Украинский институт национальной памяти высказался за снос памятника Основателям Одессы, центральное место в котором занимает российская императрица Екатерина II.

В конце декабря социологический центр "Пульс" провел исследование, показавшее, что 81% жителей Одессы выступают категорически против демонтажа памятника. Еще 12% - скорее против.