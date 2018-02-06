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"Падение фондовых рынков может стать началом новой волны финансового кризиса" Вчерашнее падение индексов американских фондовых бирж стало рекордным с 2011 г. Снижение продемонстрировали также и азиатские биржи, в частности, японский Topix. Доктор экономических наук, профессор МГИМО Валентин Катасонов в беседе с Накануне.RU рассказал, что нынешний обвал может быть спровоцирован не только экономическими, но и политическими причинами.
06.02.2018
экономика  |  добавить комментарий
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"Они стоят среди нас, будто сейчас готовые в бой…" Номинация Накануне.RU в поэтическом конкурсе После того, как в Бундестаге ямальский школьник Коля назвал немецких оккупантов времен Великой Отечественной войны невинными жертвами, в нашей стране заговорили не только об образовании, но и об истории, памяти и культуре в целом. Однако тот подросток оказался одним из немногих – как показал конкурс "Горю поэзии огнем", подрастающее поколение в большинстве своем чтит подвиги предков и современников.
06.02.2018
от издателя  |  комментариев: 1


Крик души так и не услышан Сегодня в Ханты-Мансийске огласили приговор по резонасному делу о ДТП 4 декабря 2016 года. Страшная трагедия произошла на трассе Ханты-Мансийск-Тюмень. Тогда погибли 12 человек, в том числе, 10 детей. 16 человек получили тяжелые травмы. Некоторые до сих пор проходят сложную реабилитацию. Та авария прогремела на всю страну, однако следствие и суд так и не дали ответов на многие возникшие вопросы.
06.02.2018
общество ;  | комментариев: 1
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06.02.2018 11:15 Мск (13:15 Екб)
происшествия | В России
Отцу полковника Захарченко предъявили окончательное обвинение
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Уголовное дело, папка (2016) | Фото: advokatmuhin.ru

Отцу полковника Дмитрия Захарченко предъявили обвинение - в окончательной редакции Виктор Захарченко обвиняется в пособничестве в особо крупной растрате. Напомним, Дмитрий Захарченко обвиняется в коррупционных преступлениях.
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РАПСИ со ссылкой на адвоката Дениса Калинина сообщает, что дело Виктора Захарченко квалифицировано п ч.5 ст. 33 и ч. 4 ст. 160 УК РФ.

По версии следствия, старший Захарченко фиктивно устроился на работу в банк, но трудовой деятельности не совершал. Он не имел рабочего пропуска, корпоративного почтового ящика и не появлялся на рабочем месте. Ущерб банку, по версии Следственного комитета, составляет 4 млн 750 тыс. рублей.

Защита Захарченко-старшего просила суд квалифицировать обвинения своего подзащитного в совершении именно экономического преступления, но суд не согласился с данным доводом. Банк МИА полностью принадлежит городу Москва в лице департамента городского имущества, что, по версии следствия, свидетельствует о косвенном ущербе нанесенном городу.

Адвокаты Захарченко-старшего пытались перечислить сумму инкриминируемого ущерба банку, но получили отказ. "Мы пытались передать деньги банку, но банк МИА не хотел даже на свой расчетный счёт их получить, угрожали возвратом средств. Мы положили всю сумму на нотариальный депозит в мае 2017 года, но банк не хочет забирать денежные средства", — изложил свои доводы Калинин.

Представитель кредитной организации возразил доводам защиты о возможности принять деньги без соблюдения необходимых процедур. "Банк должен отчитываться перед Центробанком, и денежные средства мы можем получить либо по судебному решению, либо по соглашению, которое должно быть санкционировано владельцами банка", — сообщил суду представитель банка МИА.

Бывший временно исполняющий обязанности начальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России, полковник Дмитрий Захарченко был задержан в сентябре 2016 года по обвинению в получении взятки в семь миллионов рублей. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьей 285 УК РФ (злоупотребление полномочиями), 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), 294 УК РФ (воспрепятствование производству предварительного расследования). Свою вину в инкриминируемых преступлениях полковник не признает.

Управление "Т" ГУЭБиПК МВД, которое ранее возглавлял Захарченко, курирует топливно-энергетический блок.

Другие новости по темам: полковник захарченко, обвинение
06.02.2018 11:15 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
13:15 Екб


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Отцу полковника Захарченко предъявили окончательное обвинение
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