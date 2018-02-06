Отцу полковника Захарченко предъявили окончательное обвинение

Отцу полковника Дмитрия Захарченко предъявили обвинение - в окончательной редакции Виктор Захарченко обвиняется в пособничестве в особо крупной растрате. Напомним, Дмитрий Захарченко обвиняется в коррупционных преступлениях.

РАПСИ со ссылкой на адвоката Дениса Калинина сообщает, что дело Виктора Захарченко квалифицировано п ч.5 ст. 33 и ч. 4 ст. 160 УК РФ.

По версии следствия, старший Захарченко фиктивно устроился на работу в банк, но трудовой деятельности не совершал. Он не имел рабочего пропуска, корпоративного почтового ящика и не появлялся на рабочем месте. Ущерб банку, по версии Следственного комитета, составляет 4 млн 750 тыс. рублей.

Защита Захарченко-старшего просила суд квалифицировать обвинения своего подзащитного в совершении именно экономического преступления, но суд не согласился с данным доводом. Банк МИА полностью принадлежит городу Москва в лице департамента городского имущества, что, по версии следствия, свидетельствует о косвенном ущербе нанесенном городу.

Адвокаты Захарченко-старшего пытались перечислить сумму инкриминируемого ущерба банку, но получили отказ. "Мы пытались передать деньги банку, но банк МИА не хотел даже на свой расчетный счёт их получить, угрожали возвратом средств. Мы положили всю сумму на нотариальный депозит в мае 2017 года, но банк не хочет забирать денежные средства", — изложил свои доводы Калинин.

Представитель кредитной организации возразил доводам защиты о возможности принять деньги без соблюдения необходимых процедур. "Банк должен отчитываться перед Центробанком, и денежные средства мы можем получить либо по судебному решению, либо по соглашению, которое должно быть санкционировано владельцами банка", — сообщил суду представитель банка МИА.

Бывший временно исполняющий обязанности начальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России, полковник Дмитрий Захарченко был задержан в сентябре 2016 года по обвинению в получении взятки в семь миллионов рублей. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьей 285 УК РФ (злоупотребление полномочиями), 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), 294 УК РФ (воспрепятствование производству предварительного расследования). Свою вину в инкриминируемых преступлениях полковник не признает.

Управление "Т" ГУЭБиПК МВД, которое ранее возглавлял Захарченко, курирует топливно-энергетический блок.