Два тобольских силовика получили семь лет за попытку обложить данью спа-салон

Тобольский городской суд отправил в колонию бывших начальника отдела уголовного розыска межмуниципального отдела "Тобольский" Игоря Белозерцева и его заместителя Дениса Ефремова. Оба наказаны за попытку покровительствовать спа-салону, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

По данным следствия, в январе 2017 г. оперативники работали в одном из спа-салонов. В процессе силовики решили обложить его руководство данью. Управляющая согласилась и в два приема передала полицейским 50 тыс. руб. После этого она не захотела больше платить и пожаловалась начальству Белозерцева и Ефремова.

Под надзором областного управления МВД управляющая перевела знакомому полицейских 100 тыс. руб., после чего их "взяли". В апреле прошлого года их уволили в связи с утратой доверия. Согласно приговору суда, каждый из бывших силовиков получил по три с половиной года колонии строгого режима. Преступников вязли под стражу. Суд решил конфисковать принадлежавшие осужденным 100 тыс. руб. в доход государства взамен потраченной взятки.