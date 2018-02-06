В СКР рассказали подробности дела, по которому задержаны чиновники правительства Дагестана

Следственный комитет продолжает работу по уголовному делу о хищении денежных средств, выделенных из бюджета республики Дагестан для реализации социальных программ на территории региона. Как сообщила Накануне.RU официальный представитель СКР Светлана Петренко, в настоящее время обвинение предъявлено временно исполняющему обязанности председателя правительства Дагестана Абдусамаду Гамидову, временно исполняющим обязанности заместителей председателя правительства республики Шамилю Исаеву и Раюдину Юсуфову, а также бывшему министру образования региона Шахабасу Шахову.

"По версии следствия, совместно с соучастниками Шахов, являясь распорядителем бюджетных средств, выделяемых в рамках федеральной целевой программы "Образование", подготовил документы, обосновывающие перед правительством республики необходимость приобретения здания под размещение детского сада в селе Халимбекаул Буйнакского района Дагестана. В свою очередь, Гамидов издал распоряжение о внесении изменений в распоряжение председателя правительства республики, согласно которому в перечень заказчиков-застройщиков объектов, планируемых к строительству (приобретению) в 2014 году за счет средств федерального и республиканского бюджетов в рамках реализации мероприятий по модернизации региональной системы дошкольного образования был включен названный детский сад. Заведомо зная, что стоимость здания бывшего ресторана "Шуринка" с земельным участком в этом селе с учетом реконструкции под детский сад составляет примерно 12 млн руб., участники организованной группы обеспечили приобретение детского сада на 50 мест за 31,8 млн руб.", - сообщила Светлана Петренко.

По ее данным, также Гамидов и Юсуфов в соучастии с иными лицами, достоверно зная, что все необходимые работы по реконструкции здания под размещение спецучреждения для временного содержания иностранцев и лиц без гражданства выполняются наемными рабочими за наличный расчет, решили провести формальный открытый аукцион в электронной форме по реконструкции здания с целью заключения государственного контракта с ООО "Гранд-Строй", составления фиктивных актов о приемке выполненных работ и затрат, получения возможности перечисления денежных средств на расчетный счет общества и последующего хищения. Как выяснили следователи, всего в период 2013-2014 годов на него было противоправно и безвозмездно перечислено свыше 41 млн руб.

"Также, по версии следствия, с 2011 года в фактической собственности Исаева находится туристическая база "Орлиное гнездо", расположенная в поселке Гуниб Гунибского района республики Дагестан и переданная во владение ООО "Маяк", которым он осуществляет руководство через назначенного им же подконтрольного директора. В соучастии с иными лицами он обеспечил включение турбазы в республиканскую адресную инвестиционную программу на 2014 год с целью получения возможности хищения выделенных на создание инженерной инфраструктуры средств путем заведомо необоснованного завышения сметной стоимости работ. В результате этих действий бюджету республики был причинен ущерб на сумму около 35 млн руб.", - добавила официальный представитель СКР.

Как уточнила Светлана Петренко, сегодня следствие будут ходатайствовать перед судом о заключении всех четверых обвиняемых под стражу. Расследование продолжается.

Напомним, ранее все правительство Дагестана было отправлено в отставку.