Россиянам рекомендуют воздержаться от поездок на Мальдивы

Россиян предупредили о рисках посещения Мальдив из-за политической ситуации в стране. Рекомендации российским туристам воздержаться от поездок на эту территорию направило посольство России на Шри-Ланке, передает ТАСС.

"В Москву послан сигнал с рекомендациями воздерживаться от поездок на Мальдивы в связи с происходящими там определенными волнениями на политическом уровне", - отметили в консульском отделе российского диппредставительства.

Как сообщало Накануне.RU, в Мальдивской Республике введен 15-дневный режим чрезвычайного положения в связи с политическим кризисом. Его объявил глава страны Абдулла Ямин. К кризису привел отказ Ямина исполнять распоряжение Верховного суда об освобождении политических заключенных.