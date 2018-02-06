В Зауралье ранее судимый за убийство мужчина расправился со своей сожительницей

В Курганской области ранее судимый за убийство мужчина в пьяном виде расправился со своей сожительницей.

Инцидент произошел ночью 5 февраля в селе Барино Шатровского района, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

55-летний хозяин дома в пьяном виде один раз ударил ножом свою 43-летнюю сожительницу - от полученной травмы она скончалась на месте происшествия.

Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности, был осужден и отбыл наказание за совершение убийства другого человека. Сейчас рецидивисту предъявлено обвинение в совершении указанного преступления, следствием решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.