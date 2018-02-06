В Ставропольском крае мужчина случайно застрелил своего сына во время охоты

В Ставропольском крае 38-летний житель краевого центра случайно застрелил своего сына во время охоты, возбуждено уголовное дело, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по региону.

Дело расследуется по статье "причинение смерти по неосторожности".

По данным следствия, днем 3 февраля текущего года ставрополец совместно со своим 13-летним сыном находились на охоте вблизи поселка Цымлянского Шпаковского района.

"Мужчина, перезаряжая охотничье нарезное ружье, по неосторожности нажал на спусковой крючок и оно выстрелило в сторону ребенка. От полученного ранения мальчик скончался на месте", - говорится в сообщении.

В настоящее время по уголовному делу проведен осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы.