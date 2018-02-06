Нападение льва на ребенка в приморском зоопарке: возбуждено уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нападения льва на ребенка в зоопарке в Приморском крае.

Напомним, инцидент случился еще в марте 2017 года, но известно о нем стало недавно. Как сообщили Накануне.RU в СКР, в ходе осмотра животных около клетки со львом хищник прижал лапами голову и тело 8-летней девочки к клетке и укусил ее за голову. В результате ребенку были причинены телесные повреждения. Как отметили в следствии, ранее по данному факту мать девочки в правоохранительные и надзорные органы не обращалась.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Также сейчас расследуется аналогичное дело по факту нападения леопарда на 2-летнего ребенка в этом же зоопарке в январе 2018 года.