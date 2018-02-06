В Челябинске оштрафовано предприятие, которое не проводило инвентаризацию вредных выбросов в воздух

В Челябинске предприятие "Челябтезгаз" оштрафовано за вредные выбросы в атмосферу.

В ходе проверки установлено, что предприятие не проводило инвентаризацию выбросов вредных веществ в воздух, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

Также предприятием не разработан и не согласован с министерством экологии по Челябинской области проект нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Предприятие подвергнуто штрафу в размере 20 тыс. рублей.