В Челябинске оштрафовано предприятие, которое не проводило инвентаризацию вредных выбросов в воздух

В Челябинске предприятие "Челябтезгаз" оштрафовано за вредные выбросы в атмосферу.
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В ходе проверки установлено, что предприятие не проводило инвентаризацию выбросов вредных веществ в воздух, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.
Также предприятием не разработан и не согласован с министерством экологии по Челябинской области проект нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.
Предприятие подвергнуто штрафу в размере 20 тыс. рублей.