После травмирования рабочих в результате хлопка газового баллона в Новой Москве возбуждено уголовное дело

По факту травмирования четырех рабочих в результате хлопка газового баллона в Новой Москве возбуждено уголовное дело. Следователи установили собственника квартиры, где все произошло.

Как сообщили Накануне.RU в ГСУ СК по Московской области, 5 февраля в квартире на 20-м этаже многоэтажного жилого дома в Бутово Ленинского района в результате нарушения правил при проведении строительно-ремонтных работ произошел хлопок газового баллона. Это привело к частичным разрушениям в самой квартире, прилегающей лестничной площадке, фасада здания, а также пожару.

"В результате причинен ущерб в крупном размере на сумму не менее 500 тыс. руб., а бригаде рабочих в составе четырех человек причинены термические ожоги различной степени, что относится к тяжкому вреду здоровью человека. Опрошенные рабочие пояснили, что ими была произведена заправка газового баллона без измерительных приборов на газозаправочной станции, расположенной на МКАДе вблизи шоссе Энтузиастов в Москве. По прибытию в квартиру газовый баллон и другое необходимое оборудование было занесено внутрь. При производстве работ произошел хлопок газового баллона", - сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Возбуждено дело по части 1 статьи 216 УК РФ (нарушение правил при ведении горных, строительных и иных работ). С места происшествия изъяты газовый баллон и тепловая пушка. Также установлен собственник квартиры. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.