Девять человек погибли в ДТП в Ленобласти – столкнулись микроавтобус и грузовик

В серьезном ДТП в Ленинградской области с участием микроавтобуса и грузовика увеличилось количество жертв – на месте аварии, по данным издания "Лайф", обнаружены еще два неопознанных тела. Таким образом, число погибших достигло девяти.

В ГУ МЧС РФ по Ленинградской области Накануне.RU сообщили, что авария произошла около шести утра в Тихвинском районе региона - на 443 км трассы Вологда – Новая Ладога.

По предварительной информации, микроавтобус Ford выехал на встречку, где столкнулся лоб в лоб с грузовиком Iveco.