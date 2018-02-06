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"Падение фондовых рынков может стать началом новой волны финансового кризиса" Вчерашнее падение индексов американских фондовых бирж стало рекордным с 2011 г. Снижение продемонстрировали также и азиатские биржи, в частности, японский Topix. Доктор экономических наук, профессор МГИМО Валентин Катасонов в беседе с Накануне.RU рассказал, что нынешний обвал может быть спровоцирован не только экономическими, но и политическими причинами.
06.02.2018
экономика  |  добавить комментарий
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"Они стоят среди нас, будто сейчас готовые в бой…" Номинация Накануне.RU в поэтическом конкурсе После того, как в Бундестаге ямальский школьник Коля назвал немецких оккупантов времен Великой Отечественной войны невинными жертвами, в нашей стране заговорили не только об образовании, но и об истории, памяти и культуре в целом. Однако тот подросток оказался одним из немногих – как показал конкурс "Горю поэзии огнем", подрастающее поколение в большинстве своем чтит подвиги предков и современников.
06.02.2018
от издателя  |  комментариев: 1


Крик души так и не услышан Сегодня в Ханты-Мансийске огласили приговор по резонасному делу о ДТП 4 декабря 2016 года. Страшная трагедия произошла на трассе Ханты-Мансийск-Тюмень. Тогда погибли 12 человек, в том числе, 10 детей. 16 человек получили тяжелые травмы. Некоторые до сих пор проходят сложную реабилитацию. Та авария прогремела на всю страну, однако следствие и суд так и не дали ответов на многие возникшие вопросы.
06.02.2018
общество ;  | комментариев: 1
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Евгений Куйвашев обновил состав комиссии по обманутым дольщикам Свердловской области
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пикет, дольщики, ЖК &quot;Кольцовский дворик&quot;, ЖК &quot;Щербакова, 20&quot; (2018) | Фото: facebook.com/alshevskix

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев усилил состав межведомственной координационной комиссии по защите прав дольщиков. Указ уже подписан, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области.

В обновленный состав комиссии войдут министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова, генеральный директор АО "Корпорация развития Среднего Урала" Сергей Киселев, первый заместитель председателя Госдумы по транспорту и строительству Сергей Бидонько.

За последние годы в Свердловской области было введено в эксплуатацию более 50 долгостроев, квартиры в которых получили почти пять тысяч уральцев. Опыт Свердловской области высоко оценен на федеральном уровне, региональные законодательные инициативы были взяты на вооружение другими субъектами РФ.

Отметим, что новый 2018 год начался с пикетов и митингов обманутых дольщиков и пайщиков Свердловской области. 1 февраля в Екатеринбурге на Площади обороны прошёл всеобщий митинг обманутых дольщиков и пайщиков, а также других категорий людей, которые пострадали от недобросовестных застройщиков, а 4 февраля уже 15-й по счету митинг провели пайщики ЖК "Новый Уктус" (пятая очередь).

Другие новости по темам: обманутые дольщики, Екатеринбург, Евгений Куйвашев, межведомственная комиссия
06.02.2018 11:25 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
13:25 Екб


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Евгений Куйвашев обновил состав комиссии по обманутым дольщикам Свердловской области
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