Евгений Куйвашев обновил состав комиссии по обманутым дольщикам Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев усилил состав межведомственной координационной комиссии по защите прав дольщиков. Указ уже подписан, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области.

В обновленный состав комиссии войдут министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова, генеральный директор АО "Корпорация развития Среднего Урала" Сергей Киселев, первый заместитель председателя Госдумы по транспорту и строительству Сергей Бидонько.

За последние годы в Свердловской области было введено в эксплуатацию более 50 долгостроев, квартиры в которых получили почти пять тысяч уральцев. Опыт Свердловской области высоко оценен на федеральном уровне, региональные законодательные инициативы были взяты на вооружение другими субъектами РФ.

Отметим, что новый 2018 год начался с пикетов и митингов обманутых дольщиков и пайщиков Свердловской области. 1 февраля в Екатеринбурге на Площади обороны прошёл всеобщий митинг обманутых дольщиков и пайщиков, а также других категорий людей, которые пострадали от недобросовестных застройщиков, а 4 февраля уже 15-й по счету митинг провели пайщики ЖК "Новый Уктус" (пятая очередь).